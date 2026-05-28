Crisis en farmacias de La Rioja: demandas urgentes por deudas acumuladas de APOS

Las farmacias de La Rioja enfrentan una crisis financiera por deudas de APOS, con retrasos de hasta seis meses en los pagos. La situación pone en riesgo la continuidad de servicios esenciales y amenaza la existencia de pequeños comercios en localidades como Chepes.

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Las farmacias en La Rioja han manifestado una «situación límite» debido a la creciente deuda de la Administración Provincial de Obra Social (APOS). Según un comunicado de Hugo Tello, representante del sector, se advierte sobre un grave «ahogo financiero» que pone en riesgo la continuidad de los servicios. Los pagos adeudados, que se remontan a noviembre de 2025, han generado un retraso que ha alcanzado los seis meses, superando ampliamente el plazo contractual de 30 a 45 días.

El modelo de pago de APOS, que obliga a las farmacias a abonar por adelantado una bonificación del 11%, ha sido criticado por Tello, quien lo considera «destructivo». Además, el aumento de la alícuota de Ingresos Brutos del 2,5% al 4% a partir de 2024 agrava la situación. La creación de una red estatal de farmacias, que ya cuenta con 19 sucursales, es percibida como una competencia desleal, afectando especialmente a los pequeños comercios que no pueden sostenerse.

La falta de prestaciones afecta a localidades como Chepes y Ulapes, donde los afiliados no pueden adquirir medicamentos. Solo las farmacias con mayor respaldo financiero logran seguir atendiendo a APOS. Este conflicto no es nuevo, ya que farmacias como la Cristal de Chilecito debieron dejar de trabajar con la obra social hace dos décadas por razones similares.