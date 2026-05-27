Jueves, 28 de Mayo 2026
Salud

La Rioja refuerza vigilancia sanitaria tras mantener cero casos de fiebre chikungunya

La provincia de La Rioja se mantiene con cero casos de fiebre chikungunya, a pesar de los 2.387 contagios registrados a nivel nacional. Las autoridades destacan la importancia de la vigilancia epidemiológica activa.

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Redacción Equipo Editorial
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A pesar del aumento en los contagios de fiebre chikungunya a nivel nacional, la provincia de La Rioja no ha registrado ningún caso hasta el momento. Las autoridades sanitarias han confirmado que se mantiene una vigilancia epidemiológica activa, sin circulación comunitaria del virus en la región.

Según el último Boletín Epidemiológico Nacional (BEN), en la temporada actual se han acumulado 2.387 casos de fiebre chikungunya, de los cuales 2.236 son autóctonos. Durante la semana epidemiológica 19 se notificaron 258 casos nuevos, con un descenso progresivo en la cantidad de contagios desde el pico alcanzado en la semana 16.

La mayor concentración de casos se observa en el Noroeste Argentino, siendo Salta la provincia más afectada, seguida de Tucumán, Santiago del Estero y Jujuy. También se confirmaron dos casos de dengue en CABA y Jujuy.

Etiquetas: la rioja fiebre chikungunya dengue vigilancia epidemiológica noroeste argentino salud pública
TL;DR

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