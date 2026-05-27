Scaloni enfrenta incertidumbre en la conformación de la Selección para el Mundial 2026

Lionel Scaloni, DT de la Selección Argentina, confirmó que la lista definitiva para el Mundial 2026 se cerrará "hasta el último día". La salud de Messi y las sorpresas en la convocatoria son claves. ¿Quiénes serán los elegidos?

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A días de la presentación de la lista definitiva para el Mundial 2026, Lionel Scaloni hizo importantes declaraciones sobre la Selección Argentina. El director técnico admitió que algunos jugadores llegarán “sin estar del todo recuperados” y justificó la exclusión de Paulo Dybala. Scaloni también dejó entrever que podrían haber sorpresas en la lista de 26 convocados que viajarán a Estados Unidos, México y Canadá.

En una reciente entrevista, Scaloni enfatizó que el cuerpo técnico esperará “hasta el último día” para definir la nómina. El estado físico de los jugadores, especialmente de Lionel Messi, será clave. Scaloni se mostró preocupado por las molestias físicas de varios futbolistas y destacó que el objetivo es que lleguen en óptimas condiciones al torneo.

El entrenador, oriundo de Pujato, subrayó que la renovación del equipo no depende únicamente de la edad, sino del rendimiento en el campo. Además, confirmó que varios juveniles, como Agustín Giay y Nicolás Capaldo, formarán parte de la gira previa a la Copa del Mundo.