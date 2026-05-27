Aumento alarmante: 258 nuevos casos de fiebre chikungunya en todo el país

Se registraron 258 nuevos casos de fiebre chikungunya en el país, con un total acumulado de 2.387 en la temporada actual. La región Noroeste concentra el 96% de los casos, destacando Salta como la más afectada. La vigilancia epidemiológica sigue siendo crucial.

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El Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) reportó un total de 258 casos nuevos de fiebre chikungunya, de los cuales 107 se registraron en la semana epidemiológica 19. A pesar de que la enfermedad había alcanzado un pico en la semana 16 con 430 casos, se ha observado un descenso progresivo desde entonces.

En lo que va de la temporada 2025-2026, se acumulan 2.387 casos de chikungunya, con 2.236 autóctonos y 151 con antecedentes de viaje. La mayor concentración se encuentra en la región Noroeste, donde Salta lidera con 1.215 casos confirmados y probables. Otras provincias como Tucumán, Santiago del Estero y Jujuy también reportan cifras significativas.

Además, se confirmaron 2 nuevos casos de dengue en CABA y Jujuy, sumando un total de 67 casos desde el inicio de la temporada. La mayoría de los casos de dengue se relacionan con personas sin antecedentes de viaje. La situación subraya la importancia de mantener medidas preventivas y vigilancia epidemiológica para contener el avance de estas enfermedades.