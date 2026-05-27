Siniestros viales en La Rioja: el alarmante aumento de víctimas motociclistas

El Observatorio de Siniestros Viales reporta 21 muertes en La Rioja en lo que va del año, con un alarmante aumento en accidentes de motocicletas. Se implementará un convenio entre la Municipalidad y la Policía para mejorar la seguridad vial.

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La coordinadora del Observatorio de Siniestros Viales, Gabriela Romero, expresó su preocupación por el aumento de accidentes fatales en la provincia. Este incremento ha impactado especialmente a jóvenes de entre 18 y 25 años, quienes representan la mayoría de las víctimas. Hasta ahora, se han registrado 21 muertes en el año, siendo 19 de estos incidentes involucrando motocicletas.

En el primer trimestre se reportaron 12 víctimas fatales, mientras que en el segundo trimestre, que aún no ha concluido, ya se contabilizan 8 muertes. Romero atribuyó esta situación a múltiples factores, incluyendo el exceso de velocidad, distracciones por el uso del celular, consumo de alcohol y la falta de uso de casco protector.

Como respuesta a esta alarmante situación, se implementará un convenio entre la Municipalidad y la Policía de la Provincia para permitir que las fuerzas de seguridad detengan a infractores y retengan vehículos que no cumplan con las normativas de seguridad. Romero aseguró que este programa busca mejorar la seguridad vial y no debe ser visto como una persecución.