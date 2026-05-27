Miércoles, 27 de Mayo 2026
Policiales

Motociclista hospitalizada tras choque en la rotonda del Monumento a Malvinas

Este miércoles, un accidente en la intersección de la avenida 2 de Abril y la rotonda de avenida Juramento dejó a una mujer motorizada con escoriaciones. Fue trasladada al hospital para su evaluación.

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Motociclista hospitalizada tras choque en la rotonda del Monumento a Malvinas
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Un accidente de tránsito tuvo lugar este miércoles en la intersección de la avenida 2 de Abril y la rotonda de avenida Juramento, involucrando un automóvil y una motocicleta de baja cilindrada. Tras el impacto, la conductora de la moto fue despedida y quedó en el asfalto.

El Servicio de Emergencias Médicas llegó rápidamente al lugar, donde la mujer, aunque presentaba varias escoriaciones, estaba consciente al recibir atención inicial. Debido a la gravedad del choque, se decidió su traslado al hospital regional para una evaluación más detallada.

Además, personal policial se hizo presente para regular el tránsito y llevar a cabo las pericias pertinentes en la escena del accidente.

Etiquetas: accidente de tránsito avenida 2 de abril rotonda juramento policía emergencias médicas sanagasta
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