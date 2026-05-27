El plan de desendeudamiento del Gobierno provincial busca aliviar la carga de los estatales

El nivel de incumplimiento de deudas en La Rioja ha escalado del 2,5% al 12% en poco tiempo, reflejando el grave endeudamiento de los empleados públicos. Se evalúa un plan de desendeudamiento para ayudar a quienes destinan casi su salario a pagar deudas, especialmente con el Banco Rioja.

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La situación económica de los empleados públicos en La Rioja es crítica, con un aumento del incumplimiento de deudas que ha alcanzado entre el 12% y el 13%. Esto refleja un deterioro del poder adquisitivo y un creciente endeudamiento familiar, según el secretario general de la Gobernación, Ricardo Herrera.

El Gobierno provincial está elaborando un plan de desendeudamiento para aliviar esta carga, aunque no se han definido detalles concretos sobre su implementación. Herrera señaló que muchos empleados han contraído deudas principalmente con el Banco Rioja y tarjetas de crédito, destinando prácticamente todo su sueldo al pago de estas obligaciones.

Además, desde el banco se ha lanzado una línea de refinanciación que permite a los clientes cancelar el saldo total de la tarjeta Mastercard mediante un préstamo personal. Esta medida busca facilitar la reorganización de pagos en cuotas fijas, y los interesados deben acudir a las oficinas del banco en San Martín 151.

La situación en La Rioja es parte de una crisis más amplia en Argentina, donde el 91,7% de las familias enfrenta deudas, con un significativo porcentaje acumulando múltiples obligaciones. Este fenómeno ha crecido notablemente en los últimos años, destacando la complejidad del problema económico que enfrentan muchos hogares.