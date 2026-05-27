Miércoles, 27 de Mayo 2026
Policiales

Conductor enfrentará cargos tras atropellar a un perro en La Rioja

Un video que muestra a un auto arrollando a un perro ha provocado una rápida intervención de la Justicia Federal en La Rioja, con el allanamiento del hogar del conductor y su detención. Pese a la gravedad del hecho, el acusado fue liberado tras cumplir con el protocolo, pero sigue bajo investigación. La comunidad ha exigido justicia, lo que llevó a la acción judicial en base a la Ley 14.346 sobre violencia animal.

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Conductor enfrentará cargos tras atropellar a un perro en La Rioja
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Un caso de crueldad animal en La Rioja ha generado una rápida respuesta de la Justicia Federal tras la difusión de un video que muestra a un automóvil blanco arrollando a un perro. El juez actuó de oficio, ordenando el allanamiento del domicilio del conductor, su detención y el secuestro del vehículo implicado en el incidente.

A pesar de la gravedad del acto, el acusado recuperó la libertad pocas horas después de su arresto, aunque permanece formalmente bajo investigación. José Luis Combina, secretario del Juzgado Federal, explicó que el conductor fue demorado por la Policía Federal y quedó a disposición del tribunal mientras se espera la remisión del sumario correspondiente para avanzar en el proceso judicial.

La intervención judicial se inició gracias al reclamo de la comunidad y la viralización de las imágenes en redes sociales. Combina destacó que la acción de la sociedad fue fundamental para activar la investigación, la cual se enmarca en la Ley nacional 14.346, que sanciona actos de violencia contra los animales. La normativa sigue vigente y se han acumulado pruebas sólidas, incluyendo grabaciones de cámaras de seguridad de la zona.

Etiquetas: la rioja crueldad animal investigación judicial juez federal policía federal ley 14.346
TL;DR

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