Se activa Alerta Sofía por la desaparición de Agostina Vega en Córdoba

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La activación de la Alerta Sofía se produjo este miércoles en relación con la desaparición de Agostina Vera en Córdoba. Esta medida, solicitada por la querella, busca ampliar la difusión de la investigación a nivel nacional. El abogado de la familia, Gustavo Vaca, confirmó que se está trabajando en la búsqueda y se ha solicitado que se comparta la imagen de la menor en todo el país.

Hasta el momento, no se han obtenido novedades sobre Agostina. La familia se centra en una persona que la citó la noche del sábado. Mientras tanto, amigos, familiares y vecinos de la adolescente se han congregado en el cruce de Alem y Rancagua para exigir justicia y la aparición de Vera. Se solicita a quienes tengan información que la compartan a través de los contactos de la familia o que se acerquen a la fiscalía. Cualquier dato, como grabaciones o filmaciones, puede ser de gran ayuda en la investigación.