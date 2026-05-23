Protocolo de vigilancia por Hantavirus: impacta a turistas en La Rioja

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El Ministerio de Salud de la provincia activó de forma urgente el protocolo de vigilancia epidemiológica luego de confirmarse que una pareja de turistas neerlandeses, quienes dieron positivo para Hantavirus a bordo de un crucero, recorrieron territorio riojano durante su itinerario por el país. La Directora de Zoonosis Provincial, Zamara Marchi, confirmó la medida y detalló que la alerta se originó en los Países Bajos tras detectarse los casos en la embarcación que había zarpado desde Ushuaia. Tras la notificación de las autoridades sanitarias de Nación, las provincias iniciaron el rastreo de los movimientos de los ciudadanos extranjeros.

La investigación en La Rioja se centra en dos datos precisos aportados por el área de Epidemiología de la Nación. El primero es una fotografía de aves publicada por el "caso índice" —el hombre que inició con la sintomatología a bordo del crucero—, la cual fue tomada en el impactante paisaje de la Cuesta de Miranda. El segundo dato es una georreferenciación en la Ruta Nacional 40.

Ante este escenario, se conformó un equipo de trabajo multisectorial en el que intervienen la Dirección General de Investigaciones, el Servicio de Emergencias 911 y la Secretaría de Turismo de Chilecito. El objetivo es reconstruir con exactitud el paso de la pareja por la zona, por lo que se están auditando minuciosamente los puestos camineros y de control, ingresos por vía aérea, y alojamientos y hoteles de la región.

La pareja de ciudadanos extranjeros realizó un extenso viaje de tres meses que incluyó recorridos por Argentina, Chile y Uruguay. Dos semanas antes de embarcarse en Ushuaia, se trasladaron hacia el extremo sur del país. Los primeros análisis de laboratorio realizados en el crucero arrojaron que la variante del virus corresponde a las cepas transmitidas por el ratón colilargo, un roedor cuyo hábitat natural es la Patagonia argentina y el sur de Chile. Debido a esto, y teniendo en cuenta que el período de incubación de la enfermedad oscila entre los 7 y 45 días, la principal hipótesis es que el contagio ocurrió en el sur del continente. Actualmente, científicos del Instituto Malbrán se encuentran en Ushuaia tomando muestras ambientales y biológicas.

A pesar del despliegue y la rigurosidad de los controles, las autoridades de salud llevaron un firme mensaje de tranquilidad a la comunidad local. "En la historia de la provincia de La Rioja no existen casos registrados de Hantavirus", enfatizó Marchi. Desde la cartera sanitaria aclararon que el protocolo se activa de forma preventiva y por normativa internacional. Asimismo, recordaron que para evaluar a un paciente como sospechoso de Hantavirus en los centros médicos locales, este debe presentar obligatoriamente el antecedente epidemiológico; es decir, haber viajado a áreas endémicas (como la Patagonia) o haber tenido contacto estrecho con una persona con diagnóstico confirmado.