PAMI en la mira: abogada actuará por desobediencia en caso de paciente en La Rioja

La salud pública en La Rioja enfrenta una crisis alarmante tras la denuncia de una abogada sobre la negativa de PAMI a cubrir tratamientos esenciales. Una mujer de 48 años necesita inyecciones de 3 millones de pesos cada una para sobrevivir, pero el organismo no acata una orden judicial que exige la cobertura total. La abogada, Marcela Ortega, intensificará acciones legales si no se responde pronto ante la urgencia.

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La salud pública en La Rioja enfrenta una crisis crítica tras la denuncia de la abogada penalista Marcela Ortega. Ella expone el grave estado de salud de una mujer de 48 años, afiliada a PAMI, que necesita inyecciones valoradas en 3 millones de pesos cada una para su supervivencia. La paciente, jubilada desde 2025, sufre de una grave deficiencia pulmonar que pone en riesgo constante su vida.

A pesar de una medida cautelar emitida por la justicia provincial que ordena a PAMI cubrir el tratamiento en su totalidad, las autoridades del organismo nacional han desestimado acatar la orden. Ortega ha hecho público el caso, resaltando la falta de respuesta de PAMI ante situaciones críticas que afectan a sus afiliados. En declaraciones a MEDIOS RIOJA, enfatizó que su reclamo es estrictamente jurídico y no político, señalando que la mujer no puede esperar más tiempo para recibir el tratamiento necesario.

La situación se intensificó cuando Ortega se presentó en la sede de PAMI La Rioja junto a la paciente para notificar el incumplimiento de la cautelar. La asesora legal del organismo argumentó que no reconocerían la medida, generando una respuesta contundente de Ortega, quien subrayó la obligación de cumplir con la resolución judicial. Ante el riesgo inminente para la vida de la mujer, Ortega planea escalar la situación al fuero penal y presentará una intimación formal por incumplimiento.