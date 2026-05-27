Prohibición en el Concejo Deliberante: ATE La Rioja alza la voz por sus derechos

La ATE Seccional La Rioja denuncia el intento de prohibir una asamblea de trabajadores del Concejo Deliberante, resaltando un ataque a la libertad sindical y derechos colectivos. La situación refleja un "doble discurso" de las autoridades que limitan la actividad sindical en espacios públicos.

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La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Seccional La Rioja denunció un intento de prohibir una asamblea informativa para los trabajadores del Concejo Deliberante de la Capital. El sindicato considera que esta actitud por parte de los funcionarios infringe derechos fundamentales de organización y libertad sindical.

Desde ATE, liderado por la conducción de estatales, calificaron el suceso como «inadmisible», argumentando que las restricciones afectan un ámbito que debería representar la pluralidad y la democracia. En su comunicado, expresaron que es inaceptable que se limite el ejercicio de la actividad sindical en un espacio público.

El gremio criticó también la coherencia política de las autoridades, señalando un «doble discurso gubernamental» donde, a pesar de rechazar reformas que afectan derechos laborales, en la práctica limitan la actividad sindical. ATE dejó claro que las instituciones públicas pertenecen al pueblo y a los trabajadores, no a los administradores temporales.

A pesar de los obstáculos señalados, ATE reafirmó su compromiso con la defensa de la democracia en los espacios de trabajo y la organización colectiva de los empleados estatales, insistiendo en que continuarán con sus actividades informativas.