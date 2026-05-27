San Pedro celebra la llegada de un nuevo camino rural de 18 km en Facundo Quiroga

La inauguración de un camino rural de 18 kilómetros en San Pedro mejora la conectividad y facilita el acceso a mercados para familias productoras de la zona. Esta obra representa un avance significativo en la vida cotidiana de los habitantes.

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El gobernador Ricardo Quintela inauguró un nuevo camino rural en San Pedro, dentro del departamento Juan Facundo Quiroga, que mejorará la conectividad para los habitantes de la zona. Este desarrollo es clave para fortalecer la actividad productiva de las familias locales y facilitar el acceso a mercados y servicios esenciales.

La ceremonia de inauguración contó con la presencia de la vicegobernadora Teresita Madera, senadores y otros funcionarios provinciales. Quintela destacó que esta obra es fundamental para el arraigo y el desarrollo de la provincia, ofreciendo mejores oportunidades a las familias de la región.

El nuevo camino, que abarca 18 kilómetros, conecta San Ramón, San Pedro El Talar y la Ruta 28, lo que lo convierte en una vía estratégica para los productores. El intendente Ariel Bejarano subrayó la importancia de esta obra para facilitar la vida diaria de los trabajadores rurales que necesitan movilizar sus productos.

El administrador de Vialidad Provincial, Jorge Escudero, explicó que esta intervención es parte de una estrategia más amplia para mejorar los caminos rurales en el interior de la provincia, destacando el compromiso del gobierno provincial en contrastación con políticas nacionales.