Agenda cultural y educativa por el aniversario de Rosario Vera Peñaloza en La Rioja

El Gobierno de La Rioja ha anunciado una serie de actividades conmemorativas para celebrar un nuevo aniversario del departamento Rosario Vera Peñaloza el 28 de mayo. Las actividades comenzarán a las 8:30 con una ofrenda floral en la Plaza 9 de Julio, seguida de otra ofrenda en el mausoleo del Cementerio El Salvador a las 9:00.
Entre las propuestas, se llevará a cabo la actividad “Raíces y Vuelos de Rosarito” de 9:00 a 9:45 en la Plaza 9 de Julio. Desde las 10:00 hasta las 19:00, el Parque de la Familia albergará la muestra “Rosario Vera Peñaloza: Semillas de Infancia y Horizontes Pedagógicos”. También se inaugurará una muestra biográfica titulada “Rosario Vera Peñaloza: Mujer, Riojana, Llanista” a las 10:30, seguida de una charla-taller a las 11:00.
Al mediodía, se realizará un brindis con alumnos y docentes de la Escuela N°120 del departamento Facundo Quiroga, y la jornada culminará a las 18:00 con el encuentro coral “¡Viva La Rioja y Rosarito!” en Espacio 73. Estas actividades buscan rendir homenaje al legado de Rosario Vera Peñaloza, figura clave en la educación argentina.