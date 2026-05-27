Agenda cultural y educativa por el aniversario de Rosario Vera Peñaloza en La Rioja

El 28 de mayo se celebrará un aniversario del departamento Rosario Vera Peñaloza con diversas actividades, incluyendo ofrendas, muestras y charlas en diferentes puntos de la provincia. Destaca la muestra "Semillas de Infancia" en el Parque de la Familia y un encuentro coral en Espacio 73.

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El Gobierno de La Rioja ha anunciado una serie de actividades conmemorativas para celebrar un nuevo aniversario del departamento Rosario Vera Peñaloza el 28 de mayo. Las actividades comenzarán a las 8:30 con una ofrenda floral en la Plaza 9 de Julio, seguida de otra ofrenda en el mausoleo del Cementerio El Salvador a las 9:00.

Entre las propuestas, se llevará a cabo la actividad “Raíces y Vuelos de Rosarito” de 9:00 a 9:45 en la Plaza 9 de Julio. Desde las 10:00 hasta las 19:00, el Parque de la Familia albergará la muestra “Rosario Vera Peñaloza: Semillas de Infancia y Horizontes Pedagógicos”. También se inaugurará una muestra biográfica titulada “Rosario Vera Peñaloza: Mujer, Riojana, Llanista” a las 10:30, seguida de una charla-taller a las 11:00.

Al mediodía, se realizará un brindis con alumnos y docentes de la Escuela N°120 del departamento Facundo Quiroga, y la jornada culminará a las 18:00 con el encuentro coral “¡Viva La Rioja y Rosarito!” en Espacio 73. Estas actividades buscan rendir homenaje al legado de Rosario Vera Peñaloza, figura clave en la educación argentina.