Jueves, 28 de Mayo 2026
La Rioja

Agenda cultural y educativa por el aniversario de Rosario Vera Peñaloza en La Rioja

El 28 de mayo se celebrará un aniversario del departamento Rosario Vera Peñaloza con diversas actividades, incluyendo ofrendas, muestras y charlas en diferentes puntos de la provincia. Destaca la muestra "Semillas de Infancia" en el Parque de la Familia y un encuentro coral en Espacio 73.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 39 min 1 min de lectura
Agenda cultural y educativa por el aniversario de Rosario Vera Peñaloza en La Rioja
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

El Gobierno de La Rioja ha anunciado una serie de actividades conmemorativas para celebrar un nuevo aniversario del departamento Rosario Vera Peñaloza el 28 de mayo. Las actividades comenzarán a las 8:30 con una ofrenda floral en la Plaza 9 de Julio, seguida de otra ofrenda en el mausoleo del Cementerio El Salvador a las 9:00.

Entre las propuestas, se llevará a cabo la actividad “Raíces y Vuelos de Rosarito” de 9:00 a 9:45 en la Plaza 9 de Julio. Desde las 10:00 hasta las 19:00, el Parque de la Familia albergará la muestra “Rosario Vera Peñaloza: Semillas de Infancia y Horizontes Pedagógicos”. También se inaugurará una muestra biográfica titulada “Rosario Vera Peñaloza: Mujer, Riojana, Llanista” a las 10:30, seguida de una charla-taller a las 11:00.

Al mediodía, se realizará un brindis con alumnos y docentes de la Escuela N°120 del departamento Facundo Quiroga, y la jornada culminará a las 18:00 con el encuentro coral “¡Viva La Rioja y Rosarito!” en Espacio 73. Estas actividades buscan rendir homenaje al legado de Rosario Vera Peñaloza, figura clave en la educación argentina.

Etiquetas: la rioja gobierno provincial aniversario actividades culturales educación rosarito vera peñaloza
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

4087 articles →

Artículos relacionados

San Pedro celebra la llegada de un nuevo camino rural de 18 km en Facundo Quiroga

La Rioja avanza hacia la energía renovable: se revela su potencial geotérmico

La Rioja avanza hacia las energías renovables con potencial geotérmico del CONICET

Cadena de oración en La Rioja por la rápida recuperación de Jesús Rosa tras su accidente

Progreso en el mantenimiento de rutas: mejora en la conectividad provincial

Despedida a “Lito” Asís: traslado de sus restos en La Rioja marcará un emotivo homenaje

Actos conmemorativos por la Revolución de Mayo: un llamado a la unidad en La Rioja

La Rioja rinde homenaje a "Lito" Asís con duelo provincial tras su fallecimiento

Aimogasta celebra el 85° Día Nacional de la Olivicultura con un enfoque en su potencial agrícola
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar