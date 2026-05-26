Miércoles, 27 de Mayo 2026
Política

Milei asegura que su futuro político se juega en la gestión de La Rioja

Javier Milei afirmó que su reelección en 2027 dependerá de su gestión y no de sus rivales, destacando un crecimiento del 11% en la economía y una reducción de la inflación al 30%. Su enfoque en resultados económicos y sociales se intensifica a medida que se acercan las elecciones.

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El presidente Javier Milei afirmó que su futura reelección en 2027 dependerá de los resultados de su gestión y no de las estrategias de sus competidores. En una entrevista con radio Mitre, el mandatario enfatizó que el foco debe estar en gobernar eficazmente para merecer la reelección, y no en las candidaturas de otros, como la de Mauricio Macri.

Milei también mencionó que su enfoque es más "lineal" y que no se siente en competencia directa con otros espacios políticos, sino que se esfuerza por mejorar su propio gobierno. Esta postura surge en respuesta a comentarios sobre cómo la posible candidatura de Macri podría afectar al kirchnerismo en las elecciones del próximo año.

En la entrevista, el presidente hizo un balance de los logros de su administración, destacando un crecimiento económico del 11% desde su asunción y una reducción de la inflación del 300% al 30%. Además, afirmó que se han sacado a 14 millones de personas de la pobreza, subrayando su compromiso con la transformación social y económica del país.

Etiquetas: argentina política reelección economía gobierno nacional elecciones
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