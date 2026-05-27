Jueves, 28 de Mayo 2026
Policiales

La madre de Agostina clama por justicia mientras continúa la búsqueda en Córdoba

La desaparición de Agostina Vega en Córdoba ha generado una movilización masiva en la comunidad, con llamados a la acción por parte de familiares y agrupaciones por la seguridad infantil. El caso resalta la urgencia de medidas efectivas para proteger a los niños en el país.

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La desaparición de Agostina Vega en Córdoba ha generado una marcada movilización social, con familiares y amigos que se han unido a los esfuerzos de búsqueda. La madre de la menor, Melisa, hizo un emotivo llamado al detenido por su desaparición, Claudio Gabriel Barralier, pidiendo que le devuelva a su hija. Este ruego se produce en un contexto de angustia y desesperación, mientras la búsqueda se intensifica.

Melisa expresó su deseo de que Agostina aparezca "sana y salva" y envió un mensaje directo a ella, instándola a ser fuerte y a aguantar un poco más. La angustia de la madre es evidente, reflejando su tristeza y preocupación por la situación. Además, mencionó que la mujer que abrió la puerta del domicilio del sospechoso durante el allanamiento es su pareja, añadiendo un nuevo nivel de complejidad al caso.

La comunidad de Córdoba ha respondido con apoyo, congregándose en el barrio Cofico y mostrando su solidaridad hacia la familia de Agostina. Este caso también ha suscitado un debate sobre la seguridad infantil y la necesidad de implementar medidas más efectivas para proteger a los niños, en medio de un preocupante aumento de desapariciones en el país.

Etiquetas: córdoba desaparición agostina vega búsqueda seguridad infantil movilización social
TL;DR

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