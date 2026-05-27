Jueves, 28 de Mayo 2026
Policiales

Moto recuperada en barrio Francisco II: un paso más contra la delincuencia en La Rioja

Efectivos de la Comisaría Tercera recuperaron una motocicleta con pedido de captura en el barrio Francisco II, gracias a la colaboración de una vecina. Este tipo de acciones resalta la importancia del trabajo conjunto entre la comunidad y la policía para fortalecer la seguridad local.

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Moto recuperada en barrio Francisco II: un paso más contra la delincuencia en La Rioja
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La Policía de La Rioja llevó a cabo un exitoso procedimiento en el barrio Francisco II, donde recuperó una motocicleta que contaba con un pedido de captura desde marzo. La investigación previa permitió a los efectivos localizar el vehículo en un domicilio específico.

Durante la operación, los agentes se encontraron con una mujer de 31 años, identificada como Fuentes, quien colaboró de inmediato tras ser informada sobre la situación. Ella entregó voluntariamente la motocicleta, aclarando que no era de su propiedad, sino que había sido dejada en su casa por un hombre de apellido Santillán.

Este tipo de acciones pone de manifiesto la relevancia de la colaboración ciudadana en la seguridad pública. La recuperación de bienes robados y la participación de la comunidad son esenciales para fortalecer la confianza entre los ciudadanos y las fuerzas de seguridad. Las autoridades continúan alentando a la población a reportar cualquier actividad sospechosa a las comisarías para contribuir a la prevención del delito en la región.

Etiquetas: la rioja barrio francisco ii procedimiento policial recuperación de bienes colaboración ciudadana prevención del delito
TL;DR

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