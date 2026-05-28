Jueves, 28 de Mayo 2026
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Empate sin goles en la Liga Riojana: Estudiantes e Independiente no se sacan diferencias

Estudiantes e Independiente empataron sin goles en un tenso partido de la Liga Riojana de Fútbol, marcado por tres expulsiones y escasas ocasiones de gol. La falta de profundidad en el juego dejó a ambos equipos en la necesidad de mejorar en los próximos encuentros.

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Redacción Equipo Editorial
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El partido entre Estudiantes e Independiente finalizó sin goles, dejando a ambos equipos con un sabor agridulce en el inicio de la cuarta fecha del Campeonato de la Liga Riojana de Fútbol. El encuentro se llevó a cabo en la cancha "Pedro Camilo Alem" y estuvo marcado por la falta de oportunidades de gol y un juego muy friccionado.

A pesar de las intenciones ofensivas de ambos equipos, el partido se tornó ordinario, con un dominio excesivo del juego aéreo y una lucha intensa en el mediocampo. Estudiantes terminó con diez jugadores tras la expulsión de Mariano Gómez Vera, mientras que Independiente se quedó con nueve, debido a las tarjetas rojas de Víctor Reynoso y Juan Cruz Méndez.

La única ocasión clara llegó en el primer tiempo, cuando Ariel Tello de Independiente tuvo un remate que fue bien defendido por el arquero Gabriel Moreno. En el segundo tiempo, Estudiantes intentó aprovechar la ventaja numérica, pero no logró concretar y el empate se mantuvo, evidenciando la necesidad de mejorar el rendimiento futbolístico en las próximas fechas.

Etiquetas: la rioja liga riojana de fútbol estudiantes independiente empate deportes
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