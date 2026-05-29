Día Nacional de la Donación: 105 riojanos en lista de espera para trasplante de órganos

En La Rioja, 105 personas esperan un trasplante, 26 de ellas de córnea. El CUCAILAR busca expandir los trasplantes de órganos, evitando que pacientes deban emigrar. Hoy se homenajea a los donantes en la Plaza 25 de Mayo a las 9:30.

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En el contexto del Día Nacional de la Donación de Órganos, 105 personas en La Rioja esperan la posibilidad de recibir un trasplante, según informó Carlos Reinoso, director del CUCAILAR. De estos pacientes, 26 necesitan un trasplante de córnea, mientras que los demás requieren órganos sólidos como hígado, riñones y corazón.

Reinoso destacó que, aunque actualmente solo se realizan trasplantes de córnea en la provincia, se están llevando a cabo estudios para incorporar el trasplante de riñón, lo que evitaría que los pacientes deban trasladarse a otras provincias. Este proceso implica una capacitación rigurosa del personal médico y un número mínimo de procedimientos para obtener la certificación necesaria.

El titular del CUCAILAR también mencionó la importancia de la Ley Justina, que ha favorecido la donación y el trasplante, a pesar de que la actividad sufrió una baja durante la pandemia. Se llevará a cabo un acto conmemorativo hoy viernes a las 9:30 horas en la Plaza 25 de Mayo, donde se rendirá homenaje a los donantes que han salvado vidas.