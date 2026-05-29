Emergencia en La Rioja: pasajero de Rioja Bus es asistido por descompensación

Un pasajero de Rioja Bus sufrió una descompensación durante un viaje, lo que llevó a una rápida intervención médica. Este incidente resalta la necesidad de protocolos de emergencia en el transporte público.

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Un pasajero de la empresa estatal Rioja Bus sufrió una descompensación durante un viaje el jueves, lo que generó una rápida intervención médica. El chofer detuvo la unidad inmediatamente al notar la grave situación de salud del hombre y contactó a los servicios de emergencia.

Acto seguido, una ambulancia del servicio de emergencias ERI llegó al lugar y los profesionales de la salud brindaron atención inicial en el colectivo. Luego de estabilizar al pasajero, fue trasladado de urgencia a un centro de salud para una evaluación más exhaustiva.

Este incidente subraya la necesidad de formación adecuada para los conductores en el manejo de emergencias y la importancia de una respuesta oportuna de los servicios de salud. Las autoridades han enfatizado la relevancia de implementar protocolos de emergencia en el transporte público para salvaguardar la salud de los pasajeros.