Viernes, 29 de Mayo 2026
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Investigación avanza en Córdoba: peritajes en casa del detenido por el caso Agostina

La investigación por la desaparición de Agostina Vega en Córdoba avanza con la peritación de la casa del único detenido. La comunidad exige respuestas ante la angustiante situación.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
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La desaparición de Agostina Vega ha generado gran inquietud en la comunidad, que espera respuestas sobre su paradero. La joven fue vista por última vez hace varios días, lo que ha movilizado a familiares, amigos y organizaciones de derechos humanos que exigen una búsqueda efectiva.

Desde la detención de Claudio Gabriel Barrelier, único detenido en el caso, se han llevado a cabo peritajes en su vivienda, donde los profesionales del Ministerio Público Fiscal están levantando huellas. La Policía ha vallado el lugar para preservarlo, a pesar del tiempo transcurrido desde la última vez que se vio a Agostina. El allanamiento se realizó el miércoles, con la participación de efectivos policiales y un escuadrón de canes.

La madre de la menor, Melisa, se presentó nuevamente en la fiscalía tras recibir un nuevo aviso. La situación ha generado preocupación entre los vecinos, quienes han manifestado su apoyo a la familia y su deseo de que se encuentre a Agostina pronto. Este caso también ha atraído la atención de medios locales y nacionales, que siguen de cerca el avance de la investigación.

La comunidad espera que las autoridades actúen con rapidez para resolver el caso, en un contexto marcado por una serie de desapariciones de jóvenes en el país. Organizaciones y grupos de ayuda continúan brindando apoyo a la familia mientras se mantiene viva la búsqueda.

Etiquetas: argentina desaparición agostina vega investigación derechos humanos seguridad juvenil
TL;DR

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