La fiscalía investiga mensajes cruciales en el caso de Agostina Vega en Córdoba

La fiscalía investiga un mensaje que sugiere que Agostina Vega está en Córdoba y con vida, lo que genera nueva esperanza en su familia. La conmoción en la comunidad resalta la problemática de la violencia y la trata de personas.

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La investigación sobre la desaparición de Agostina Vega avanza con un nuevo mensaje que su madre, Melisa, recibió recientemente, el cual podría ser crucial para el caso. Este mensaje, que asegura que la joven se encuentra bien y dormida en Córdoba, ha llevado a Melisa a presentarlo a la policía, quienes lo incorporarán a la investigación.

El abogado de la madre, Carlos Nayi, añadió que, con las pruebas actuales, se puede afirmar que Agostina "está en Córdoba". La situación del único detenido, Claudio Gabriel Barrelier, se complica a medida que se recogen más pruebas y testimonios. Barrelier confirmó que la niña de un video es su hija, lo que podría ser un elemento clave en el esclarecimiento del caso.

Las autoridades continúan su búsqueda incansable, mientras la familia de Agostina mantiene la esperanza ante esta nueva información. La conmoción en la comunidad ha sido notable, y se han recibido apoyos de organizaciones que defienden los derechos de los adolescentes, resaltando la problemática de la violencia y la trata de personas en el contexto actual.