Viernes, 29 de Mayo 2026
Policiales

Intento de robo en Capital: dos detenidos tras atropellar a un peatón

Dos hombres fueron detenidos tras un intento de robo en la calle Malvinas Argentinas, que dejó a un transeúnte herido. La intervención vecinal fue clave para su captura, reflejando la creciente preocupación por la inseguridad en la región. Se espera un parte médico sobre el estado de la víctima y se reclaman más medidas de seguridad.

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Intento de robo en Capital: dos detenidos tras atropellar a un peatón
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Un intento de robo violento en la calle Malvinas Argentinas dejó a un transeúnte embestido cuando los delincuentes intentaron huir tras sustraer una cartera y un teléfono celular. La rápida reacción de los vecinos fue clave para detener a los sospechosos, quienes perdieron el control del vehículo en su fuga.

Tras el impacto, la comunidad se movilizó, agrediendo y reduciendo a los dos hombres hasta la llegada de la Policía de la Provincia. Los efectivos calmaron la tensión y trasladaron a los detenidos a la dependencia policial para su identificación y posterior disposición judicial.

Se espera un parte médico sobre el estado de salud del transeúnte afectado y detalles sobre la recuperación de las pertenencias robadas. Este incidente ha generado preocupación entre los ciudadanos, quienes demandan mayor presencia policial y medidas de seguridad adecuadas ante el aumento de la inseguridad en la región.

Las autoridades locales están trabajando en posibles soluciones para abordar esta problemática, resaltando la importancia de un enfoque integral en la lucha contra el delito y la necesidad de garantizar la seguridad pública.

Etiquetas: argentina policía intento de robo inseguridad vecinos malvinas argentinas
TL;DR

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