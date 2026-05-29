Acueducto inaugurado en Rosario Vera Peñaloza: agua potable para 68 familias

En el paraje La Callana, del departamento Rosario Vera Peñaloza, se inauguró un nuevo acueducto rural que beneficiará a 68 familias de 14 parajes cercanos. Esta obra es fundamental para mejorar el acceso a agua potable en comunidades rurales del sur provincial, además de apoyar a instituciones y productores locales.
El gobernador Ricardo Quintela destacó la importancia del trabajo conjunto para llevar a cabo proyectos como este, subrayando el compromiso del Estado con el desarrollo del interior provincial. La intendenta Laura Carrizo también resaltó el impacto social positivo de la obra, afirmando que representa "un Estado que contiene, escucha y camina a la par de la gente".
El ministro de Producción y Ambiente, Ernesto Pérez, mencionó que la inversión se produce en un contexto nacional complicado para la obra pública, señalando que los fondos de Nación ya no están disponibles para este tipo de proyectos. Además, se informó que el acueducto tiene una longitud total de 14 kilómetros y se completó en un tiempo de entre cinco y seis meses.
El sistema no solo proporcionará agua para consumo humano, sino que también asegurará abastecimiento para bebida animal y fomentará el desarrollo de huertas familiares y actividades productivas en la región.