Jueves, 28 de Mayo 2026
La Rioja

Unificación del receso invernal: estatales y escuelas de La Rioja se alinean en julio

El receso invernal 2026 en La Rioja se llevará a cabo del 13 al 24 de julio, unificando vacaciones para trabajadores del Estado y estudiantes, con el fin de impulsar el turismo interno.

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El receso invernal para el año 2026 se llevará a cabo del 13 al 24 de julio, según lo confirmado por el Gobierno de La Rioja. Esta medida afectará a los trabajadores de los tres poderes del Estado provincial, así como a estudiantes, docentes y personal de todos los niveles educativos. Durante este período, se mantendrán guardias mínimas en organismos públicos para asegurar la prestación de servicios esenciales.

Además, se convocará a los municipios riojanos para que se adhieran al mismo esquema de descanso, buscando así unificar el calendario en todo el territorio provincial. Esta decisión facilitará a las familias coordinar actividades recreativas y viajes, promoviendo el turismo interno durante las vacaciones de invierno.

El Gobierno provincial espera que esta unificación del receso invernal no solo beneficie a la comunidad educativa, sino que también impulse el desarrollo turístico. Las actividades oficiales y el dictado de clases se reanudarán el 27 de julio.

Etiquetas: la rioja receso invernal gobierno provincial educación turismo servicios esenciales
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