Atiles celebra la inauguración de una nueva multisala para 60 niños en Nivel Inicial

Se inauguró una multisala de Nivel Inicial en la Escuela N° 120 en Atiles, destinada a niños de 3 a 5 años. Quintela destacó la importancia del Estado en la educación pública y la figura de Rosario Vera Peñaloza. Este espacio busca mejorar la educación en la región y atender a los sectores más vulnerables.

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El gobernador Ricardo Quintela inauguró una nueva multisala de Nivel Inicial en la Escuela N° 120 “Maestra de la Patria”, situada en Atiles, departamento Juan Facundo Quiroga. Este espacio educativo está destinado a niños y niñas de 3 a 5 años y contará con el apoyo de una docente especializada.

Durante la ceremonia, Quintela resaltó el papel del Estado en la educación pública, citando el legado de Rosario Vera Peñaloza como fundamental en la historia educativa de la provincia. Agradeció la presencia de docentes y subrayó que es responsabilidad del Estado garantizar los derechos educativos, enfatizando que “el mercado no hace estas salitas”.

El intendente Ariel Bejarano también destacó la relevancia histórica de este proyecto, indicando que representa una “reivindicación histórica” para Atiles y sus habitantes. Asimismo, el ministro de Educación, Ariel Martínez, calificó la jornada como un “día de profunda emoción”, haciendo hincapié en la importancia de ofrecer una educación inclusiva y accesible desde la primera infancia.