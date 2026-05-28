La Rioja garantiza el pago de sueldos y aguinaldo, tranquilidad para los trabajadores

El funcionario Luna Corzo aseguró que el pago de sueldos y aguinaldo está garantizado en La Rioja, a pesar de la crisis económica. Se prevén aumentos salariales tras el aguinaldo, dependiendo de la coparticipación federal. La situación financiera sigue siendo crítica para muchas familias.

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El funcionario provincial Luna Corzo aseguró que el pago de sueldos y aguinaldo está garantizado, a pesar de la crítica situación económica que enfrenta La Rioja. En diálogo con medios radiales, Corzo destacó que el gobernador Ricardo Quintela tiene el mandato de cuidar la economía local, mientras criticar las políticas del presidente Javier Milei, que, según él, buscan "secar a las provincias".

Corzo anunció que, tras el pago del medio aguinaldo, se implementará un incremento salarial para los empleados estatales, dependiendo de la evolución de la coparticipación federal de impuestos. Además, detalló que la liquidación del aguinaldo respetará lo dispuesto por el gobernador hace dos años, que establece el 50% del total neto acreditado.

El funcionario también reconoció la difícil situación financiera que enfrentan muchas familias y mencionó un plan en desarrollo para ayudar con el pago de créditos. Afirmó que no se están considerando medidas de recorte y que la provincia mantiene su planta laboral, contrastando con las acciones del gobierno nacional.