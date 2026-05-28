Jueves, 28 de Mayo 2026
Economía

La Rioja garantiza el pago de sueldos y aguinaldo, tranquilidad para los trabajadores

El funcionario Luna Corzo aseguró que el pago de sueldos y aguinaldo está garantizado en La Rioja, a pesar de la crisis económica. Se prevén aumentos salariales tras el aguinaldo, dependiendo de la coparticipación federal. La situación financiera sigue siendo crítica para muchas familias.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 1 h 1 min de lectura
La Rioja garantiza el pago de sueldos y aguinaldo, tranquilidad para los trabajadores
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

El funcionario provincial Luna Corzo aseguró que el pago de sueldos y aguinaldo está garantizado, a pesar de la crítica situación económica que enfrenta La Rioja. En diálogo con medios radiales, Corzo destacó que el gobernador Ricardo Quintela tiene el mandato de cuidar la economía local, mientras criticar las políticas del presidente Javier Milei, que, según él, buscan "secar a las provincias".

Corzo anunció que, tras el pago del medio aguinaldo, se implementará un incremento salarial para los empleados estatales, dependiendo de la evolución de la coparticipación federal de impuestos. Además, detalló que la liquidación del aguinaldo respetará lo dispuesto por el gobernador hace dos años, que establece el 50% del total neto acreditado.

El funcionario también reconoció la difícil situación financiera que enfrentan muchas familias y mencionó un plan en desarrollo para ayudar con el pago de créditos. Afirmó que no se están considerando medidas de recorte y que la provincia mantiene su planta laboral, contrastando con las acciones del gobierno nacional.

Etiquetas: la rioja gobierno provincial salarios economía ricardo quintela aguinaldo
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

4098 articles →

Artículos relacionados

El plan de desendeudamiento del Gobierno provincial busca aliviar la carga de los estatales

Exploración minera en Patquía y Sierras de Paganzo: impacto en comunidades locales

Clientes de Banco Rioja podrán refinanciar sus deudas con nuevo plan especial

Suspensión de la VTV en mayo: impacta a propietarios de autos en CABA

El FMI presiona al Gobierno argentino para una reforma tributaria urgente

Proyectos mineros en Patquía y Sierras de Paganzo: impulso a la economía local

Las exportaciones agroindustriales en Argentina marcan un récord de USD 16.804 millones

Banco Rioja implementa refinanciación de deudas para aliviar a morosos en la provincia

Alarma entre trabajadores: 550 despidos en el sector textil de La Rioja
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar