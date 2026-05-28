Trabajadores de SELAR piden un aumento salarial del 30% por la inflación real en La Rioja

El sindicato docente SELAR evalúa un pedido de aumento salarial de entre el 20% y 30% en base a la inflación real, destacando el impacto en el poder adquisitivo de los docentes. La negociación se centrará en asegurar que los tramos de pago no afecten sus salarios.

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El secretario general de SELAR, Ignacio Colina, se refirió al segundo aumento salarial anunciado por el Gobernador provincial. Aunque consideró la medida como positiva, indicó que el sindicato docente está evaluando el porcentaje que llevarán a la mesa de negociación, el cual podría ser considerable si se toma en cuenta el costo de vida actual.

Colina mencionó que, basándose en la inflación oficial, el pedido debería estar entre un 9% y un 12%. Sin embargo, destacó la discrepancia entre esos números y la realidad económica de los trabajadores. El gremio realiza un análisis que incluye tanto el índice oficial como la "inflación real", midiendo el impacto en productos de primera necesidad y servicios esenciales.

Según SELAR, el aumento solicitado debería situarse entre un 20% y un 30%, buscando asegurar que los salarios reflejen las variaciones en el costo de vida y protejan el poder adquisitivo de los docentes. También, Colina subrayó la importancia de que los tiempos de pago no perjudiquen a los trabajadores, sugiriendo que cualquier nuevo aumento debería ser aplicado retroactivamente para compensar el impacto inflacionario acumulado desde marzo hasta junio.