Efemérides del 28 de mayo de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Cada 28 de mayo, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 28 de mayo para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.

Efemérides argentinas del 28 de mayo de 2026

1958 – el Real Madrid consigue en el Estadio de Heysel, Bruselas, su 3ª Copa de Europa contra el AC Milan por 3-2, goles de Di Stefano, Héctor Rial y Paco Gento. Remontando por dos veces.

– el Real Madrid consigue en el Estadio de Heysel, Bruselas, su 3ª Copa de Europa contra el AC Milan por 3-2, goles de Di Stefano, Héctor Rial y Paco Gento. Remontando por dos veces. 1966 – Maiamar Abrodos, actriz trans y docente argentina.

– Maiamar Abrodos, actriz trans y docente argentina. 1973 – en Argentina, el nuevo gobierno de Héctor José Cámpora reanuda relaciones diplomáticas con Cuba, como parte del giro a la izquierda.

– en Argentina, el nuevo gobierno de Héctor José Cámpora reanuda relaciones diplomáticas con Cuba, como parte del giro a la izquierda. 1978 – José Carlos Tabares, futbolista argentino.

– José Carlos Tabares, futbolista argentino. 1982 – en la guerra de las Malvinas, el teniente británico Herbert Jones es abatido por Oscar Ledesma, militar del Ejército Argentino, durante la Batalla de Pradera del Ganso.

– en la guerra de las Malvinas, el teniente británico Herbert Jones es abatido por Oscar Ledesma, militar del Ejército Argentino, durante la Batalla de Pradera del Ganso. 1985 – Pablo Andrés González, futbolista argentino.

– Pablo Andrés González, futbolista argentino. 1998 – Gastón Lodico, futbolista argentino.

– Gastón Lodico, futbolista argentino. 1998 – Marco Espíndola, futbolista colombiano.

– Marco Espíndola, futbolista colombiano. 2000 – Aaron Spetale, futbolista argentino.

– Aaron Spetale, futbolista argentino. 2023 – en Guadalajara, México, el Tigres de la UANL obtiene su octavo titulo de la Primera División de México tras vencer 2-3 al CD Guadalajara en el Estadio Akron tras una épica remontada de tres goles por parte de André-Pierre Gignac, Sebastián Córdova y Guido Pizarro

💡 ¿Sabías que...? El 28 de mayo de 1937, se inauguró el famoso puente Golden Gate en San Francisco, California. Este icónico puente, que se extiende sobre el estrecho de Golden Gate, se convirtió en un símbolo de la ciudad y en una de las maravillas de la ingeniería del siglo XX. Su construcción fue un gran desafío debido a las difíciles condiciones climáticas y geológicas del área.

En el mundo: 28 de mayo de 2026