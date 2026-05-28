Efemérides del 28 de mayo de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

Cada 28 de mayo, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 28 de mayo para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.
Efemérides argentinas del 28 de mayo de 2026
- 1958 – el Real Madrid consigue en el Estadio de Heysel, Bruselas, su 3ª Copa de Europa contra el AC Milan por 3-2, goles de Di Stefano, Héctor Rial y Paco Gento. Remontando por dos veces.
- 1966 – Maiamar Abrodos, actriz trans y docente argentina.
- 1973 – en Argentina, el nuevo gobierno de Héctor José Cámpora reanuda relaciones diplomáticas con Cuba, como parte del giro a la izquierda.
- 1978 – José Carlos Tabares, futbolista argentino.
- 1982 – en la guerra de las Malvinas, el teniente británico Herbert Jones es abatido por Oscar Ledesma, militar del Ejército Argentino, durante la Batalla de Pradera del Ganso.
- 1985 – Pablo Andrés González, futbolista argentino.
- 1998 – Gastón Lodico, futbolista argentino.
- 1998 – Marco Espíndola, futbolista colombiano.
- 2000 – Aaron Spetale, futbolista argentino.
- 2023 – en Guadalajara, México, el Tigres de la UANL obtiene su octavo titulo de la Primera División de México tras vencer 2-3 al CD Guadalajara en el Estadio Akron tras una épica remontada de tres goles por parte de André-Pierre Gignac, Sebastián Córdova y Guido Pizarro
El 28 de mayo de 1937, se inauguró el famoso puente Golden Gate en San Francisco, California. Este icónico puente, que se extiende sobre el estrecho de Golden Gate, se convirtió en un símbolo de la ciudad y en una de las maravillas de la ingeniería del siglo XX. Su construcción fue un gran desafío debido a las difíciles condiciones climáticas y geológicas del área.
En el mundo: 28 de mayo de 2026
- -585 – se produce un eclipse solar previsto por Tales de Mileto, mientras Alyattes II está librando la «batalla del eclipse» contra Ciáxares. Esto lleva a una tregua. Esta es una de las fechas cardinales que permiten calcular otras fechas.
- 621 – Li Shimin, hijo del emperador chino Gaozu, derrota a las fuerzas numéricamente superiores de Dou Jiande en la batalla de Hulao (Henan). Su victoria decide el resultado de la guerra civil que siguió a la caída de la dinastía Sui en favor de la dinastía Tang.
- 722 – en Asturias tiene lugar la batalla de Covadonga entre las tropas musulmanas y las del levantamiento astur-godo iniciado en el 718, encabezadas por Pelayo. Es considerada el nacimiento del Reino de Asturias y la primera derrota significativa del islam en Europa.
- 1486 – en la provincia de Granada (España), el ejército cristiano al mando de Gonzalo Fernández de Córdoba, el Gran Capitán, después de reñidos ataques en que quedaron heridos Boabdil y Hamet el Zegrí, entra en la ciudad de Loja.
- 1503 – Jaime IV de Escocia y Margarita Tudor se casan de acuerdo con la bula papal del papa Alejandro VI.
- 1533 – el arzobispo de Canterbury Thomas Cranmer declara válido el matrimonio de Enrique VIII de Inglaterra y Ana Bolena.
- 1588 – la Armada Invencible, con 130 barcos y 30 000 hombres, sale de Lisboa en dirección al Canal de la Mancha.
- 1785 – en España, Carlos III aprueba los nuevos modelos de pabellón nacional y civil español, que acabarían por sentar las bases para la moderna bandera de España.
- 1812 – en la localidad de Escamela (Veracruz) el mexicano José María Morelos y Pavón lucha contra los realistas.
- 1864 – en México, Maximiliano de Habsburgo y Carlota de Bélgica llegan a Veracruz.
- 1871 – la Comuna de París cae en un baño de sangre de 30 000 muertos en manos de los ejércitos prusianos y franceses reaccionarios.
- 1890 – en Estados Unidos de América, Elijah J. Bond patenta la tabla güija.
- 1918 – el Movimiento de Liberación Nacional Armenio declara la independencia de la República Democrática de Armenia.
- 1925 – constitución de la primera corporación municipal de Rábade con lo que se convierte en Ayuntamiento Independiente tras su segregación del de Begonte.
- 1926 – en Portugal, las fuerzas de Manuel Gomes da Costa realizan un golpe de Estado.
- 1928 – en los Estados Unidos se fusionan las automotrices Chrysler y Dodge.
- 1929 – en México, el presidente Emilio Portes Gil le concede autonomía a la Universidad Nacional Autónoma de México.
- 1937 – en Alemania se funda la empresa de fabricación de automóviles Volkswagen.
- 1937 – en San Francisco (California) se inaugura al tráfico rodado el puente Golden Gate.
- 1940 – Capitula Bélgica ante los alemanes en la Segunda Guerra Mundial.
- 1942 – México declara la guerra a las fuerzas del Eje e ingresa formalmente a la Segunda Guerra Mundial, después de que los alemanes hundieron los buques petroleros Potrero del Llano y Faja de Oro.
- 1944 – Revolución del 28 de mayo. “La Gloriosa” Ecuador derrocó al presidente Carlos A. Arroyo del Río y que permitió luego el ascenso de Velasco Ibarra a la Presidencia.
- 1948 – en La Habana (Cuba) tiene lugar la primera función pública de Alicia Alonso en La Siesta de un fauno, Pas de quatre y el segundo acto del Lago de los cisnes.
- 1953 – en la provincia de Dávao del Sur (Filipinas) se crea el municipio de Hagonoy.
- 1957 – en Cuba sucede la masacre de los expedicionarios del Corynthia.
- 1957 – en Guamá (Santiago de Cuba) los guerrilleros del Ejército Rebelde vencen a las tropas batistianas en el combate de El Uvero.
- 1957 – en el Sitio de pruebas de Nevada, Estados Unidos detona la bomba de hidrógeno Boltzmann, de 12 kilotones. Es la bomba número 89 del total de 1132 bombas atómicas que hizo detonar ese país entre 1945 y 1992.
- 1958 – el Real Madrid consigue en el Estadio de Heysel, Bruselas, su 3ª Copa de Europa contra el AC Milan por 3-2, goles de Di Stefano, Héctor Rial y Paco Gento. Remontando por dos veces.
- 1961 – en Pinar del Río, un grupo contrarrevolucionario apoyado por la CIA incendia el Cine Riesgo con «fósforo vivo» durante la matiné infantil. Resultan heridos 26 niños y 14 adultos.
- 1961 – en Londres, el periódico The Observer publica el artículo de Peter Benenson «The forgotten prisoners» (‘los presos olvidados’), que lanza una campaña en pro de la amnistía, que terminó siendo el origen de la organización Amnistía Internacional.
- 1961 – en México es consagrada la Catedral de Autlán, que fungiría como sede de la nueva diócesis, la Diócesis de Autlán. El nuevo obispo es Miguel González Ibarra.
- 1971 – la Unión Soviética lanza la sonda Mars 3 hacia Marte.
- 1973 – en Argentina, el nuevo gobierno de Héctor José Cámpora reanuda relaciones diplomáticas con Cuba, como parte del giro a la izquierda.
- 1974 – Eleanor F. Helin avista el asteroide (2050) Francis.
- 1976 – Estados Unidos y la Unión Soviética firman un tratado que limitan la magnitud de las explosiones nucleares subterráneas para usos pacíficos.
- 1982 – en la guerra de las Malvinas, el teniente británico Herbert Jones es abatido por Oscar Ledesma, militar del Ejército Argentino, durante la Batalla de Pradera del Ganso.
- 1987 – en plena Plaza Roja de Moscú (Unión Soviética), un joven alemán, Mathias Rust, aterrizó su avión Cessna, poniendo en evidencia el relajamiento de la seguridad aérea soviética.
- 1988 – Bélgica firma la paz con la provincia colombiana de Boyacá a raíz de la guerra que esta última le declarara en 1867 cuando era un estado soberano
- 1992 – Oscar Luigi Scalfaro es nombrado presidente de Italia.
- 1998 – Realiza Pakistán cinco pruebas nucleares, y decreta estado de emergencia, reaccionando a amenazas no especificadas de agresión externa.
- 2007 – en Venezuela, el gobierno de Hugo Chávez inaugura el canal del estado TVes (en sustitución de RCTV).
- 2008 – en Nepal, la Asamblea Constituyente abole la monarquía que gobernaba al país, y establece una república federal.
- 2009 – se produce un fuerte terremoto en Honduras, cuya onda sísmica alcanza también los territorios de Guatemala, El Salvador, Belice y poblaciones como Chetumal y Cancún en México.
- 2011 – Retorna a Honduras el presidente Manuel Zelaya tras dos años de exilio debido a un golpe de Estado militar realizado contra su Gobierno en 2009.
- 2011 – en Londres, Inglaterra, el Fútbol Club Barcelona gana su cuarta Liga de Campeones de la UEFA ante el Manchester United en el Wembley Stadium.
- 2014 – se funda el club de fútbol Mineros de Zacatecas anteriormente Estudiantes Tecos.
- 2016 – en Milán, Italia, el Real Madrid C. F. obtiene su undécima Liga de Campeones de la UEFA tras vencer en la tanda de penaltis al Atlético de Madrid.
- 2016 – Sucede la tragedia que ocasiona la muerte de Harambe en el zoo de Cincinnati
- 2017 – en Guadalajara, Jalisco, el Club Deportivo Guadalajara gana su decimosegunda Liga MX al derrotar 2-1 a los Tigres de la UANL en el Estadio Akron con goles de Alan Pulido y el José Juan "Gallo" Vázquez.
- 2020 – en Negrar se dio a conocer que bajo el terreno de unos viñedos se había dado el descubrimiento de una villa romana de siglo III d. C. con sus mosaicos en un excepcional estado de conservación.
- 2022 – en Saint Denis, Francia el Real Madrid C. F. obtiene su decimocuarta Liga de Campeones de la UEFA tras vencer 0-1 al Liverpool F. C. en el Estadio de Francia, gol de Vinicius Júnior.
- 2023 – en Guadalajara, México, el Tigres de la UANL obtiene su octavo titulo de la Primera División de México tras vencer 2-3 al CD Guadalajara en el Estadio Akron tras una épica remontada de tres goles por parte de André-Pierre Gignac, Sebastián Córdova y Guido Pizarro
- 2025 – en Ciudad de México, con la exigencia de que México rompa relaciones de cualquier tipo con el Estado de Israel por el genocidio en la franja de Gaza, jóvenes universitarios, realizan cacerolazo frente a Palacio Nacional.