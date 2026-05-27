La Rioja acoge el tercer encuentro del Programa de Formación Política este miércoles

Este miércoles a las 18.30 horas, La Rioja acogerá una jornada del Programa de Formación Política, con disertaciones de Armando Herrera y Nicolás Descalzo. Se busca fomentar el debate y la participación juvenil en la política.

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Este miércoles, a partir de las 18.30 horas, se realizará una nueva jornada del Programa de Formación Política en el Museo Histórico Cultural de La Rioja. La actividad tiene como objetivo promover el debate y la capacitación de jóvenes, militantes y dirigentes de diversos sectores.

Entre los principales disertantes se encuentran Armando “Ricky” Herrera, Secretario General de la Gobernación, y Nicolás Descalzo, periodista de C5N. Este encuentro busca fomentar un intercambio de ideas sobre la coyuntura actual y la construcción de un pensamiento crítico entre los asistentes.

El programa se ha consolidado como un espacio clave para estudiantes y militantes interesados en el análisis político, y se espera que ofrezca herramientas valiosas para una mayor participación en los procesos democráticos. La presencia de figuras destacadas promete enriquecer el debate y despertar el interés de los participantes.

Los organizadores destacan la importancia de crear un ambiente inclusivo que fomente un diálogo constructivo, lo que contribuirá al fortalecimiento de la cultura del debate y la formación política en la provincia.