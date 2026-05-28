Jueves, 28 de Mayo 2026
La Rioja

Pasajeros con discapacidad en La Rioja accederán a pasajes gratuitos en rutas largas

El recorte de fondos del Gobierno nacional impacta en las empresas de transporte de larga distancia, que deberán asumir el costo de los pasajes para personas con discapacidad. A pesar de la garantía de mantener el servicio, se anticipa una posible reducción de cupos. La falta de financiamiento estatal genera preocupación entre los usuarios sobre la continuidad del servicio.

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Las empresas de transporte de larga distancia enfrentarán un nuevo desafío debido al recorte de fondos del Gobierno nacional, que ahora obliga a las compañías a asumir el costo total de los pasajes para personas con discapacidad. Ariel Vargas, vocero del sector, aseguró que el servicio continuará operando como de costumbre, cumpliendo con la legislación vigente, aunque no se descarta una futura reducción en los cupos disponibles.

Vargas explicó que, aunque el Gobierno dejará de financiar los boletos para personas con discapacidad, por ahora no hay nuevas directivas. Actualmente, cada unidad cuenta con dos cupos disponibles, es decir, cuatro pasajes en total. Esta situación ha generado inquietud entre los usuarios sobre la continuidad del servicio.

Para tranquilizar a quienes aprovechan este beneficio, Vargas destacó que la entrega de boletos se realiza de manera completamente online, con disponibilidad en la plataforma 30 días antes de la fecha de viaje. Los usuarios deben ingresar el DNI del titular, el del acompañante y el Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Adicionalmente, se observó una disminución en el movimiento turístico durante el feriado del 25 de mayo, en comparación con el fin de semana largo anterior, lo que podría estar vinculado a la situación económica y a restricciones vigentes.

Etiquetas: argentina gobierno nacional transporte discapacidad economía movilidad
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