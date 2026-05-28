Jueves, 28 de Mayo 2026
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River Plate avanza a octavos de final tras contundente victoria en el Monumental

River Plate se recuperó con una contundente victoria de 3-0 ante Blooming, asegurando el primer puesto del Grupo H en la Copa Sudamericana y clasificando a octavos de final. La actuación destacada de jóvenes como Lucas Silva fue clave para aliviar la presión tras la dura eliminación en el Torneo Apertura.

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River Plate logró una importante victoria al vencer por 3 a 0 a Blooming en el Estadio Monumental, asegurando así el primer puesto del Grupo H de la Copa Sudamericana. Este triunfo, que se dio tras una dura derrota en la final del Torneo Apertura ante Belgrano, permite al equipo avanzar a los octavos de final del torneo continental.

El partido tuvo un inicio complicado para River, que dominó el juego pero no pudo concretar oportunidades en la primera mitad. Maximiliano Salas falló un penal a los 10 minutos, lo que generó tensión entre los hinchas. Sin embargo, en el segundo tiempo, el equipo reaccionó, y a los 11 minutos, Salas abrió el marcador tras una asistencia de Lucas Martínez Quarta.

Fausto Vera amplió la ventaja con otro penal a los 27 minutos, y Lucas Silva, de apenas 19 años, selló la goleada con un gol a siete minutos del final. Este resultado no solo alivia la presión sobre el equipo, sino que también permite a los jóvenes talentos del plantel mostrar su potencial en un momento crítico.

Etiquetas: river plate copa sudamericana fútbol deportes estadio monumental
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