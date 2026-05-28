Jueves, 28 de Mayo 2026
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Duelo clave en la Liga Riojana: puntero y escolta se enfrentan este jueves

Este jueves inicia la cuarta fecha del Campeonato 2026 de Primera División con dos partidos simultáneos. Estudiantes, líder invicto, se enfrenta a Independiente, mientras que San Francisco, con equipo alternativo, busca mantener su puntaje perfecto ante San Lorenzo. La jornada promete emociones y definiciones clave.

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El próximo jueves, La Liga Riojana de Fútbol iniciará la cuarta fecha del Campeonato 2026 de Primera División con dos partidos programados simultáneamente a las 16.00. La jornada comenzará a las 14.00 con los preliminares de Reserva, generando gran expectativa entre los aficionados.

Uno de los encuentros más destacados será el de Estudiantes contra Independiente en la cancha "Pedro Camilo Alem". Este duelo es crucial, ya que Estudiantes busca mantener su liderazgo tras haber ganado los tres partidos anteriores, mientras que Independiente, con dos victorias y un empate, intentará desbancarlo del primer puesto.

En otro partido, San Francisco, conocido como el Quebradeño, se enfrentará a San Lorenzo en el predio del Club Defensores de la Boca. San Francisco alineará un equipo alternativo debido a su compromiso en la clasificación a la final del Torneo Provincial de Clubes, pero buscará sumar tres puntos para mantener su puntaje perfecto. San Lorenzo, por su parte, busca su primera victoria de la temporada tras una derrota reciente.

La jornada se anticipa intensa, con equipos que intentan consolidar posiciones o revertir situaciones complicadas, lo que promete un espectáculo emocionante para los seguidores del fútbol riojano.

Etiquetas: la rioja liga riojana de fútbol campeonato 2026 fútbol estudiantes independiente
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