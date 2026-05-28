Jueves, 28 de Mayo 2026
La Rioja

Chepes celebra a las maestras jardineras: un reconocimiento a su dedicación educativa

El gobernador Ricardo Quintela y la vicegobernadora Teresita Madera homenajearon a las maestras jardineras en Chepes, destacando su rol crucial en la educación inicial. La jornada incluyó la presentación de una revista educativa creada por docentes, reforzando la importancia de su labor en la formación de los niños.

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Chepes celebra a las maestras jardineras: un reconocimiento a su dedicación educativa
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El gobernador Ricardo Quintela y la vicegobernadora Teresita Madera realizaron un homenaje en Chepes por el Día de las Maestras Jardineras, destacando la relevancia de la educación en la infancia. Durante el evento en el SUM del Palacio Municipal, ambos funcionarios subrayaron el compromiso y dedicación de las docentes de Nivel Inicial en la formación de los niños.

Quintela resaltó el papel esencial de las maestras jardineras, señalando que su labor va más allá de la educación formal, incluyendo el desarrollo social y emocional de los pequeños. "El agradecimiento profundo porque en manos de las maestras jardineras está el comienzo de la etapa de los chicos", afirmó el gobernador.

Por su lado, Madera enfatizó que ser maestra jardinera implica una vocación de cuidado y acompañamiento, crucial para el desarrollo de los infantes. También destacó un proyecto de docentes que resultó en la creación de una revista educativa llamada “Pilpil”, destinada a reflejar el aprendizaje y servir como herramienta pedagógica.

Etiquetas: chepes la rioja educación maestras jardineras gobierno provincial jornada conmemorativa
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