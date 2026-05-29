Viernes, 29 de Mayo 2026
Policiales

Allanamientos en barrio San Martín: dos detenidos por robo y creciente preocupación vecinal

Un operativo policial en el Barrio San Martín culminó con la detención de dos jóvenes y el secuestro de objetos robados, evidenciando la eficacia de la colaboración interjurisdiccional en la lucha contra el delito.

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La Policía de la Provincia realizó un operativo que resultó en la detención de dos jóvenes en el Barrio San Martín, en el marco de una causa de robo. La acción policial fue desencadenada por una denuncia presentada el 16 de marzo por una mujer de Córdoba, lo que resalta la importancia de la colaboración interjurisdiccional en la lucha contra el delito.

Los detenidos, identificados como Tomás Capurso Alive (27 años) y Javier Ruarte (26 años), fueron capturados tanto en la vía pública como en domicilios, quedando a disposición de la Justicia. Durante los allanamientos, se incautaron elementos relevantes para la investigación, lo que podría facilitar la recuperación de bienes robados y contribuir a la reparación del daño a la víctima.

La Comisaría Primera, en colaboración con los Cuerpos Especiales C.A.P.E. e Infantería, llevó a cabo el operativo con un importante despliegue de seguridad, garantizando un procedimiento eficaz y evitando incidentes. La presencia de peritos de la división Criminalística en los lugares allanados fue clave para las tareas técnicas y el levantamiento de pruebas.

Etiquetas: la rioja policía robo barrio san martín detención seguridad
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