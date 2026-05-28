Búsqueda intensiva en La Rioja: desaparecido desde mayo, la comunidad se moviliza

La Policía de la Provincia busca a Víctor Daniel Reynoso, de 51 años, desaparecido desde el 21 de mayo. Se solicita colaboración a la comunidad para su localización.

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La comunidad de Chilecito se ha movilizado en la búsqueda de Víctor Daniel Reynoso, un hombre de 51 años desaparecido desde el 21 de mayo. Su familia y amigos han expresado angustia, organizando campañas para difundir su imagen y facilitar la comunicación de cualquier dato que ayude a localizarlo.

La Policía de la Provincia, a través de la Dirección General de Investigaciones, ha emitido un pedido de colaboración a la ciudadanía, destacando la importancia de la solidaridad en situaciones como esta. Se han incrementado las patrullas en Barrio Benjamín Rincón y zonas aledañas para intensificar la búsqueda.

Reynoso tiene una contextura delgada, mide aproximadamente 1,65 metros, es calvo y tiene ojos marrón oscuro. Las autoridades han solicitado que quienes tengan información se comuniquen al 911 o a los números directos 380-4368992 y 380-4710248.

La preocupación por su paradero resalta la necesidad de un esfuerzo colectivo, y la comunidad ha respondido con acciones como volanteadas y publicaciones en redes sociales para amplificar el llamado de ayuda.