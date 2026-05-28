Búsqueda intensiva en La Rioja: desaparecido desde mayo, la comunidad se moviliza

La comunidad de Chilecito se ha movilizado en la búsqueda de Víctor Daniel Reynoso, un hombre de 51 años desaparecido desde el 21 de mayo. Su familia y amigos han expresado angustia, organizando campañas para difundir su imagen y facilitar la comunicación de cualquier dato que ayude a localizarlo.
La Policía de la Provincia, a través de la Dirección General de Investigaciones, ha emitido un pedido de colaboración a la ciudadanía, destacando la importancia de la solidaridad en situaciones como esta. Se han incrementado las patrullas en Barrio Benjamín Rincón y zonas aledañas para intensificar la búsqueda.
Reynoso tiene una contextura delgada, mide aproximadamente 1,65 metros, es calvo y tiene ojos marrón oscuro. Las autoridades han solicitado que quienes tengan información se comuniquen al 911 o a los números directos 380-4368992 y 380-4710248.
La preocupación por su paradero resalta la necesidad de un esfuerzo colectivo, y la comunidad ha respondido con acciones como volanteadas y publicaciones en redes sociales para amplificar el llamado de ayuda.