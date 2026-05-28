Jueves, 28 de Mayo 2026
Economía

El precio del kilo de pan en La Rioja llega a un récord de $2.600 tras nuevo aumento

Aumentos del 15% en el precio del pan y del 28% en las especialidades impactan en la economía de los hogares, donde el consumo continúa en baja. La incertidumbre persiste ante el aumento de costos.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
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El reciente aumento en el precio del pan ha generado preocupación entre los consumidores en La Rioja. La Cámara de Industriales Panaderos de La Rioja ha confirmado un incremento del 15% en el precio del pan y un 28% en las especialidades. Esta situación fue anunciada por Óscar Carrizo, presidente de la cámara, quien también destacó que el costo del kilo de pan francés ahora oscila entre los $2.200 y $2.600.

Según Carrizo, el panorama para el sector panadero es crítico, ya que la inflación y el aumento en los costos de producción han llevado a los consumidores a ajustar sus compras. "La gente no le alcanza", afirmó, señalando que muchos van a comprar pan con mil o 1.500 pesos y llevan solo lo que pueden. Además, el consumo se ha visto afectado por una baja sostenida.

El presidente de la Cámara también hizo hincapié en la disparidad entre la inflación general y el costo de los insumos. A pesar de que los índices oficiales indican una desaceleración, los panaderos enfrentan un aumento de más del 100% en el costo de los insumos en solo tres semanas. Carrizo aclaró que, aunque han intentado mantener los precios, la situación se ha vuelto insostenible.

Finalmente, Carrizo señaló que la suba de costos en harina, servicios y combustibles es un fenómeno global y no un problema exclusivo de la provincia. Esta situación plantea incertidumbre sobre el futuro de las ventas si el poder adquisitivo de los consumidores sigue disminuyendo.

Etiquetas: la rioja economía aumento de precios panadería inflación crisis económica
TL;DR

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