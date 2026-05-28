Homicidio en barrio Yacampis: la investigación apunta a un familiar cercano del sospechoso

Un hombre falleció en la capital provincial tras un ataque con arma blanca en el barrio Yacampis. La investigación se centra en su entorno familiar y un menor sospechoso. La comunidad demanda acciones efectivas contra la violencia.

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Un hombre perdió la vida en la capital provincial tras ser atacado con un arma blanca, lo que ha llevado a una investigación judicial exhaustiva. La víctima, que había estado internada varios días en estado crítico, falleció este miércoles en el hospital regional, luego de recibir una puñalada el pasado sábado en el barrio Yacampis.

Las autoridades han centrado la investigación en el entorno familiar de la víctima, con especial atención a un joven menor de edad, hijo de la expareja del fallecido. Este trágico suceso ha generado conmoción en la comunidad, que espera respuestas sobre el aumento de la violencia en la región.

Las fuerzas de seguridad han intensificado sus esfuerzos para garantizar la seguridad de los ciudadanos, mientras la sociedad civil comienza a manifestar su inquietud ante la situación. Se han convocado a declarar a los allegados del fallecido y se están analizando evidencias de la escena del crimen.

Se prevé que en los próximos días se brinden más detalles sobre el avance de la investigación y que se tomen medidas efectivas para prevenir futuros actos de violencia, en un contexto donde la comunidad demanda acciones contundentes ante este problema social.