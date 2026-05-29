Fusión Riojana se despide de la Liga Femenina de Básquet: impacto en la comunidad deportiva

La baja de Fusión Riojana en la Liga Nacional de Básquetbol Femenino para la temporada 2026/27 marca un cambio crucial, dejando a la competencia con menos equipos. La situación refleja las dificultades económicas que enfrentan clubes, generando incertidumbre sobre el futuro del baloncesto femenino en la región.

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La Asociación de Clubes ha confirmado que Fusión Riojana no participará en la Liga Nacional de Básquetbol Femenino para la temporada 2026/27. Esta decisión se produce tras el vencimiento de los plazos establecidos para la presentación de informes relacionados con la cesión de plazas en competiciones nacionales. Además de Fusión Riojana, clubes como Quimsa y Bochas también han decidido no participar en el certamen.

El equipo de Fusión Riojana, que había representado a la provincia en la temporada 2025-2026, finalizó en la última posición de la Conferencia Norte, lo que llevó a la conclusión de su proyecto. Desde su debut en 2022, la trayectoria del club incluyó cuatro temporadas, siendo la más destacada la 2024/25, donde alcanzó la final y se consagró subcampeón.

La baja de estos equipos genera interrogantes sobre el futuro del baloncesto femenino en la región, reflejando las dificultades económicas y organizativas que enfrentan algunas instituciones. La Asociación de Clubes ahora debe reestructurar la liga y atraer nuevos equipos, buscando fomentar el crecimiento del baloncesto femenino, que ha mostrado gran potencial en años recientes.