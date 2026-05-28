San Francisco se posiciona entre los líderes tras vencer a San Lorenzo en la Liga Riojana

San Francisco logró su tercera victoria consecutiva al vencer 2 a 0 a San Lorenzo en la Liga Riojana de Fútbol, manteniéndose a un punto del líder Estudiantes. Hernán Díaz, autor de ambos goles, fue clave para asegurar el triunfo. Además, el equipo tiene un partido menos y busca extender su racha en futuros encuentros.

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A pesar de presentar un equipo alternativo, San Francisco logró una victoria importante en la cuarta fecha del Campeonato de la Liga Riojana de Fútbol, al vencer a San Lorenzo 2 a 0 en la cancha del Club Defensores de la Boca. Este triunfo, dirigido por Paulo Peralta, representa el tercer éxito consecutivo del equipo, manteniendo un puntaje perfecto y posicionándose a solo un punto del líder Estudiantes.

El encuentro fue equilibrado, pero la efectividad de San Francisco marcó la diferencia. El delantero Hernán Díaz anotó ambos goles, el primero al inicio del segundo tiempo y el segundo a los 30 minutos. A pesar de las oportunidades de San Lorenzo, incluida un remate que dio en el palo, no lograron concretar sus aproximaciones, mientras que la defensa de San Francisco se mostró sólida durante todo el partido.

Con este resultado, San Francisco refuerza su confianza y se prepara para enfrentar el clásico contra Vélez, que aún debe disputarse. Por su parte, San Lorenzo deberá trabajar en su estrategia para mejorar su posición en la tabla.