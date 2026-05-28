Jueves, 28 de Mayo 2026
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Scaloni revela la lista de 29 jugadores excluidos para el Mundial: sorpresas y ausencias

Lionel Scaloni confirmó la lista de 26 jugadores para el Mundial 2026, dejando fuera a 29 de la lista preliminar, incluidos destacados como Dybala y Di María. ¿Quiénes serán las sorpresas?

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Redacción Equipo Editorial
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La selección argentina de fútbol, dirigida por Lionel Scaloni, ha dado a conocer la lista definitiva de 26 jugadores que representarán al país en el Mundial 2026 en Kansas City. De los 55 futbolistas que formaban parte de la nómina preliminar, un total de 29 no fueron seleccionados, incluyendo a nombres destacados como Paulo Dybala y Ángel Di María.

La exclusión de Dybala se debe a cuestiones futbolísticas, mientras que otros jugadores como Juan Foyth y Nehuén Pérez no fueron elegidos por problemas físicos. A pesar de su marginación, algunos de los futbolistas no seleccionados, como Walter Benítez y Agustín Giay, permanecerán como opciones alternativas. La reglamentación de la FIFA permite realizar sustituciones por lesiones hasta 24 horas antes del inicio del torneo, con ciertas flexibilidad para los arqueros durante la competencia.

La selección enfrentará un desafío importante en su intento de defender el título obtenido en Qatar 2022. Se recuerda que, en la edición anterior, cambios de última hora se llevaron a cabo, lo que subraya la importancia de la flexibilidad en la conformación del equipo para afrontar las dificultades que puedan surgir.

Etiquetas: argentina selección argentina mundial 2026 fútbol lionel scaloni jugadores excluidos
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