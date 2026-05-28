Viernes, 29 de Mayo 2026
Deportes

Boca busca avanzar en la Copa Libertadores ante Universidad Católica en La Rioja

Boca Juniors enfrenta una crucial cita en la Copa Libertadores este jueves, donde necesita ganar para avanzar a octavos. El equipo, afectado por múltiples bajas, presentará una alineación con cambios estratégicos. ¿Logrará el Xeneize superar este desafío?

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 7 h 2 min de lectura
Boca busca avanzar en la Copa Libertadores ante Universidad Católica en La Rioja
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~2 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

Este jueves a las 21.30, Boca Juniors enfrentará a Universidad Católica en un partido crucial para su futuro en la Copa Libertadores, correspondiente a la sexta fecha del Grupo D. El equipo, dirigido por Claudio Úbeda, necesita una victoria para evitar la eliminación anticipada y asegurar su paso a los octavos de final.

El entrenador enfrentará varias bajas en su plantel. En el arco, Leandro Brey ocupará el lugar habitual tras la lesión de Agustín Marchesín. La defensa estará compuesta por Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino y Lautaro Blanco, este último reemplazando al sancionado Ayrton Costa. Por su parte, Santiago Ascacíbar no podrá participar debido a una suspensión, y Ander Herrera será su reemplazo.

El mediocampo contará con Leandro Paredes como capitán y Milton Delgado como apoyo. En la delantera, Adam Bareiro y Miguel Merentiel son bajas por lesiones, lo que permitirá a Exequiel Zeballos y Milton Giménez ser parte del once titular, siendo esta una posible despedida para Zeballos.

La formación de Boca será: Leandro Brey; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Ander Herrera, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda; Exequiel Zeballos y Milton Giménez.

Etiquetas: argentina boca juniors copa libertadores universidad católica deportes fútbol
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

4114 articles →

Artículos relacionados

Scaloni revela la lista de 29 jugadores excluidos para el Mundial: sorpresas y ausencias

Empate sin goles en la Liga Riojana: Estudiantes e Independiente no se sacan diferencias

Duelo clave en la Liga Riojana: puntero y escolta se enfrentan este jueves

River Plate avanza a octavos de final tras contundente victoria en el Monumental

Scaloni enfrenta incertidumbre en la conformación de la Selección para el Mundial 2026

Semifinales confirmadas: Andino y San Francisco se preparan para recibir a sus rivales en La Rioja

El clásico Chelcos-Social marca el regreso de las competencias oficiales en La Rioja

Estudiantes de La Plata se prepara para un crucial partido en la Libertadores hoy

Platense busca hacer historia en su visita a Corinthians por la Copa Libertadores
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar