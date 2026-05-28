Boca busca avanzar en la Copa Libertadores ante Universidad Católica en La Rioja

Boca Juniors enfrenta una crucial cita en la Copa Libertadores este jueves, donde necesita ganar para avanzar a octavos. El equipo, afectado por múltiples bajas, presentará una alineación con cambios estratégicos. ¿Logrará el Xeneize superar este desafío?

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Este jueves a las 21.30, Boca Juniors enfrentará a Universidad Católica en un partido crucial para su futuro en la Copa Libertadores, correspondiente a la sexta fecha del Grupo D. El equipo, dirigido por Claudio Úbeda, necesita una victoria para evitar la eliminación anticipada y asegurar su paso a los octavos de final.

El entrenador enfrentará varias bajas en su plantel. En el arco, Leandro Brey ocupará el lugar habitual tras la lesión de Agustín Marchesín. La defensa estará compuesta por Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino y Lautaro Blanco, este último reemplazando al sancionado Ayrton Costa. Por su parte, Santiago Ascacíbar no podrá participar debido a una suspensión, y Ander Herrera será su reemplazo.

El mediocampo contará con Leandro Paredes como capitán y Milton Delgado como apoyo. En la delantera, Adam Bareiro y Miguel Merentiel son bajas por lesiones, lo que permitirá a Exequiel Zeballos y Milton Giménez ser parte del once titular, siendo esta una posible despedida para Zeballos.

La formación de Boca será: Leandro Brey; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Ander Herrera, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda; Exequiel Zeballos y Milton Giménez.