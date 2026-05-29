Viernes, 29 de Mayo 2026
Deportes

La Selección Argentina se prepara para el Mundial: Messi al frente de los convocados

Lionel Scaloni anunció la lista de 26 convocados para la próxima Copa del Mundo, destacando la inclusión de Lionel Messi y generando debates por las ausencias de Franco Mastantuono y Emiliano Buendía. ¿Cómo afectará esto el desempeño del equipo?

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 1 h 2 min de lectura
La Selección Argentina se prepara para el Mundial: Messi al frente de los convocados
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~2 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

La lista de convocados para la próxima Copa del Mundo de la selección argentina ha sido anunciada por el director técnico Lionel Scaloni. Este evento ha generado gran expectativa entre los aficionados, quienes siguen de cerca el desempeño del equipo a nivel internacional. Se destaca la confirmación de que Lionel Messi participará en su sexta copa, lo que representa un hito significativo para el jugador y una fuente de esperanza para millones de argentinos.

Sin embargo, la convocatoria también ha dejado ausencias notables, como la del jugador Franco Mastantuono y Emiliano Buendía, quien brilló en su reciente actuación con el Aston Villa. Estas decisiones han suscitado diversas reacciones entre los analistas deportivos y los aficionados. La lista final comprende 26 jugadores, organizados en arqueros, defensores, mediocampistas y delanteros, incluyendo figuras como Emiliano Martínez, Leandro Paredes y Lautaro Martínez.

El torneo se desarrollará en un contexto global lleno de desafíos, y la combinación de experiencia y talento joven en el equipo es esperada con gran interés. A medida que se acerca el comienzo de la competencia, la afición argentina se moviliza para mostrar su apoyo a la selección.

Etiquetas: argentina selección argentina copa del mundo fútbol lionel scaloni jugadores convocados
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

4115 articles →

Artículos relacionados

Scaloni revela la lista de 29 jugadores excluidos para el Mundial: sorpresas y ausencias

Boca busca avanzar en la Copa Libertadores ante Universidad Católica en La Rioja

Empate sin goles en la Liga Riojana: Estudiantes e Independiente no se sacan diferencias

Duelo clave en la Liga Riojana: puntero y escolta se enfrentan este jueves

River Plate avanza a octavos de final tras contundente victoria en el Monumental

Scaloni enfrenta incertidumbre en la conformación de la Selección para el Mundial 2026

Semifinales confirmadas: Andino y San Francisco se preparan para recibir a sus rivales en La Rioja

El clásico Chelcos-Social marca el regreso de las competencias oficiales en La Rioja

Estudiantes de La Plata se prepara para un crucial partido en la Libertadores hoy
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar