Obras inauguradas en Rosario Vera Peñaloza: un paso hacia más oportunidades para la comunidad

En el acto conmemorativo del 140° aniversario del departamento Rosario Vera Peñaloza, el Gobernador Ricardo Quintela subrayó las obras en infraestructura, hídricos y habitacionales realizadas en la región. Este evento se desarrolló el jueves en un contexto económico complicado que impacta a las familias de la provincia.
Quintela enfatizó la importancia del Estado como garante de derechos y solicitó respuestas urgentes ante las necesidades de la población. Durante su discurso, cuestionó las posturas que promueven la reducción del papel estatal y la transferencia de responsabilidades al mercado, resaltando que los ciudadanos deben elegir a sus representantes para que defiendan sus intereses.
El Gobernador también mencionó que el sector privado debe tener un rol complementario a los servicios públicos esenciales, afirmando que el Estado tiene la obligación de garantizar estos servicios. En su intervención, destacó la importancia de satisfacer las necesidades básicas de la población de manera inmediata, como la alimentación y la salud.
Por su parte, la intendenta María Laura Carrizo Arce valoró la historia del departamento y la determinación de su gente. En coincidencia con el Día de los Jardines de Infantes, destacó el trabajo de las maestras jardineras y anunció la suspensión del desfile cívico-militar habitual.