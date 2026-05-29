Vinchina estrena iluminación y un nuevo Parque de la Familia para sus vecinos

El gobernador Ricardo Quintela inauguró la primera etapa del Parque de la Familia y la iluminación de la avenida Carlos Saúl Menem en Vinchina, mejorando la seguridad y la estética urbana. Estas obras son parte de un proyecto integral que beneficiará a la comunidad.

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El gobernador Ricardo Quintela inauguró la primera etapa del Parque de la Familia y la iluminación de la avenida Carlos Saúl Menem en Vinchina, en el marco del 329° aniversario del departamento. Estas obras buscan mejorar la infraestructura y la calidad de vida de los vecinos de la localidad.

Durante la inauguración, la intendente Adriana Arias resaltó la importancia de estas obras, que fueron gestionadas durante mucho tiempo. La instalación de luminarias abarca siete kilómetros y se inició con un encendido simbólico en el Monumento al Arriero Cordillerano.

Arias destacó que la intervención no solo mejorará la seguridad en la zona, sino también la estética urbana. La primera etapa del parque incluye la colocación de luminarias, construcción de cordones cuneta y la ejecución del contrapiso, con el compromiso de seguir avanzando en el proyecto integral en los próximos meses.

Estas acciones del Gobierno provincial y el municipio buscan fortalecer la infraestructura urbana y crear un espacio público para el encuentro y recreación de las familias vinchinenses, promoviendo el desarrollo social y recreativo de la comunidad.