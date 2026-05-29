Viernes, 29 de Mayo 2026
Policiales

Condena de 9 años a Paul Waidatt por el homicidio de "Charly" Cordero en Chilecito

El Tribunal Superior de Justicia de La Rioja confirmó la condena de 9 años de prisión a Paul Waidatt por el homicidio de Carlos Cordero Robles, ocurrido en 2015. Este fallo, tras 11 años de lucha judicial, subraya la importancia de la responsabilidad en la conducción, especialmente en casos de ebriedad y peligro. La familia de la víctima considera que este precedente es crucial para la seguridad vial en la región.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 1 h 2 min de lectura
Condena de 9 años a Paul Waidatt por el homicidio de "Charly" Cordero en Chilecito
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~2 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de La Rioja confirmó la condena de Paul Waidatt a 9 años de prisión por el homicidio de Carlos «Charly» Cordero Robles, un fallo que representa un avance significativo tras más de 11 años de lucha judicial. La decisión, celebrada por la familia de la víctima, valida la sentencia previa que determinó que Waidatt actuó con «homicidio simple con dolo eventual» en el incidente ocurrido el 24 de mayo de 2015 en Chilecito.

Waidatt, que conducía en estado de ebriedad y con un brazo enyesado, perdió el control de su vehículo y embistió a Cordero Robles mientras este caminaba por la vereda. La hermana de la víctima, María Cordero Robles, expresó su alivio tras el fallo, comentando que este debe servir como un precedente en la provincia acerca de la responsabilidad en la conducción y la importancia de la seguridad vial.

El TSJ sostuvo que la conducta de Waidatt no fue un accidente, dado que era consciente de su estado y de las condiciones peligrosas al volante. Este caso pone de relieve la figura del «dolo eventual», donde el autor acepta la posibilidad de causar daño a pesar de conocer los riesgos de su acción. Actualmente, Waidatt se encuentra en el Servicio Penitenciario Provincial, cumpliendo su pena.

Etiquetas: la rioja chilecito homicidio justicia seguridad vial tribunal superior de justicia
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

4132 articles →

Artículos relacionados

Autopsia determinará causas de muerte tras violenta pelea en la Capital riojana

Conductor embiste un árbol en el macrocentro: se niega a la prueba de alcoholemia

Investigación avanza en Córdoba: peritajes en casa del detenido por el caso Agostina

Allanamientos en barrio San Martín: dos detenidos por robo y creciente preocupación vecinal

Intendente Luis Orquera protagoniza un accidente en ruta a Vinchina, sin heridos

La fiscalía investiga mensajes cruciales en el caso de Agostina Vega en Córdoba

Detenido en Puerto Madryn un estafador buscado por la justicia de La Rioja y Córdoba

Intento de robo en Capital: dos detenidos tras atropellar a un peatón

Estafa en La Rioja: cibercriminales utilizan auto secuestrado en Río Negro
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar