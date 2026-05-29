Condena de 9 años a Paul Waidatt por el homicidio de "Charly" Cordero en Chilecito

El Tribunal Superior de Justicia de La Rioja confirmó la condena de 9 años de prisión a Paul Waidatt por el homicidio de Carlos Cordero Robles, ocurrido en 2015. Este fallo, tras 11 años de lucha judicial, subraya la importancia de la responsabilidad en la conducción, especialmente en casos de ebriedad y peligro. La familia de la víctima considera que este precedente es crucial para la seguridad vial en la región.

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El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de La Rioja confirmó la condena de Paul Waidatt a 9 años de prisión por el homicidio de Carlos «Charly» Cordero Robles, un fallo que representa un avance significativo tras más de 11 años de lucha judicial. La decisión, celebrada por la familia de la víctima, valida la sentencia previa que determinó que Waidatt actuó con «homicidio simple con dolo eventual» en el incidente ocurrido el 24 de mayo de 2015 en Chilecito.

Waidatt, que conducía en estado de ebriedad y con un brazo enyesado, perdió el control de su vehículo y embistió a Cordero Robles mientras este caminaba por la vereda. La hermana de la víctima, María Cordero Robles, expresó su alivio tras el fallo, comentando que este debe servir como un precedente en la provincia acerca de la responsabilidad en la conducción y la importancia de la seguridad vial.

El TSJ sostuvo que la conducta de Waidatt no fue un accidente, dado que era consciente de su estado y de las condiciones peligrosas al volante. Este caso pone de relieve la figura del «dolo eventual», donde el autor acepta la posibilidad de causar daño a pesar de conocer los riesgos de su acción. Actualmente, Waidatt se encuentra en el Servicio Penitenciario Provincial, cumpliendo su pena.