Viernes, 29 de Mayo 2026
La Rioja

La Rioja celebra el legado educativo de Rosario Vera Peñaloza con un homenaje especial

A 76 años de su fallecimiento, La Rioja homenajeó a Rosario Vera Peñaloza en un acto por el Día de los Jardines de Infantes, reafirmando su legado en la educación pública. La ceremonia incluyó ofrendas florales y destacaron el compromiso de las docentes con su obra.

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En la Plaza 9 de Julio, se conmemoró el legado de la Maestra de la Patria, Rosario Vera Peñaloza, en un acto que reunió a autoridades provinciales, docentes y estudiantes. Este homenaje se llevó a cabo en el contexto del Día de los Jardines de Infantes y de las Maestras Jardineras, organizado por el Ministerio de Educación, la Legislatura Provincial y el Municipio Capital.

El ministro de Educación, Ariel Martínez, enfatizó la relevancia de Vera Peñaloza en la educación pública, señalando que su pensamiento sigue influyendo en el sistema educativo actual. Durante la ceremonia, se colocaron ofrendas florales al pie de su busto, honrando su contribución a la democratización del acceso a la educación.

La diputada Teresita Luna destacó la necesidad de reivindicar la figura de Vera Peñaloza como símbolo de identidad educativa y compromiso, reafirmando el compromiso de la Legislatura Provincial de impulsar iniciativas que preserven su legado. Por su parte, la directora de Nivel Inicial, Sonia Bonetto, recordó que cada 28 de mayo es una ocasión para reflexionar sobre la importancia del acompañamiento a las infancias, agradeciendo el esfuerzo de las docentes en la educación inicial.

El evento también contó con la participación de Eva Isabel Ortiz, conocida como “Cuny”, quien es reconocida como una de las primeras maestras jardineras.

Etiquetas: la rioja homenaje a rosario vera peñaloza educación pública día de las maestras jardineras ministerio de educación compromiso educativo
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