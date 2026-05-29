Sábado, 30 de Mayo 2026
La Rioja

Intendente de Vinchina se recupera tras accidente de tránsito

El intendente Luis Orquera sufrió un accidente vial sin heridos, pero sigue cumpliendo con su agenda en Vinchina. La comunidad ha mostrado su apoyo tras el incidente.

Redacción
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El intendente Luis Orquera estuvo involucrado en un siniestro vial, aunque solo se registraron daños materiales. Un comunicado oficial del Municipio, divulgado en redes sociales, asegura que Orquera se encuentra en perfecto estado de salud, lo que ha tranquilizado a familiares y vecinos.

A pesar del incidente, el intendente sigue adelante con su agenda de trabajo en Vinchina. Además, el comunicado expresó agradecimientos a la comunidad por las muestras de apoyo y preocupación hacia su integridad, evidenciando el respaldo ciudadano hacia su figura.

Este tipo de eventos resalta la importancia de la seguridad vial, especialmente para aquellos en posiciones públicas. La gestión de Orquera ha estado caracterizada por su cercanía con los ciudadanos y su compromiso con el desarrollo local, lo que genera una fuerte conexión con la comunidad.

Se espera que el intendente continúe con sus funciones, manteniendo contacto con los vecinos y promoviendo proyectos en beneficio de la ciudadanía. La respuesta positiva de la población refuerza el lazo entre el intendente y los habitantes de La Rioja.

Etiquetas: la rioja vinchina accidente de tránsito intendente seguridad vial política local
TL;DR

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