Viernes, 29 de Mayo 2026
Policiales

Detenido en Puerto Madryn un estafador buscado por la justicia de La Rioja y Córdoba

Un hombre con órdenes de captura por estafa y hurto fue detenido en Puerto Madryn. H.V. era buscado por la Justicia de La Rioja y Córdoba. Su situación se definirá en una audiencia próxima.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
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Un hombre que se encontraba prófugo de la Justicia fue detenido en Puerto Madryn. H.V., el individuo arrestado, tenía órdenes de captura por parte de los poderes judiciales de La Rioja y Córdoba, donde se le investiga por delitos de estafa y hurto.

La captura se realizó gracias a un operativo de inteligencia criminal de la División Policial de Investigaciones (DPI). El procedimiento ocurrió alrededor de las 11:00 horas sobre la Avenida Yrigoyen al 300, un área con alto tránsito. Los investigadores recibieron información que confirmaba la posible ubicación del sospechoso en Chubut.

Tras verificar su situación en los sistemas policiales, se comprobó que el requerimiento judicial seguía vigente. H.V. fue notificado en la vía pública y trasladado a la Comisaría Primera de Puerto Madryn, donde permanecerá incomunicado hasta la audiencia de control de detención, en la que se definirá su situación procesal y un posible traslado a las provincias solicitantes.

Etiquetas: puerto madryn la rioja cordoba estafa hurto detención
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