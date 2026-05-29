Intendente Luis Orquera protagoniza un accidente en ruta a Vinchina, sin heridos

El intendente de General Lamadrid, Luis Orquera, sufrió un accidente vehicular al chocar con un caballo, sin lesiones pero con daños materiales. Este incidente resalta la necesidad de mejorar la seguridad vial en la región.

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Un accidente de tránsito involucró al intendente de General Lamadrid, Luis Orquera, quien se dirigía a una actividad oficial en Vinchina. El vehículo que transportaba al mandatario municipal colisionó con un caballo que se cruzó en la carretera.

Afortunadamente, no se registraron heridos y únicamente hubo daños materiales. Orquera viajaba acompañado por el Secretario de Gobierno, Erik Páez Olivera, y ambos resultaron ilesos, sin necesidad de atención médica.

Este incidente ha suscitado preocupación en la comunidad, resaltando la importancia de la seguridad vial en la región. La infraestructura de las rutas en General Lamadrid presenta desafíos, especialmente en caminos que son frecuentados por vehículos y animales.

Las autoridades han mostrado interés en mejorar la seguridad en las rutas locales, pero aún quedan obstáculos por superar. Se espera que este tipo de sucesos motive la implementación de medidas más efectivas para proteger a todos los usuarios de las vías.